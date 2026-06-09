Gears of War: E-Day für die PS5 am Tag nach der Ankündigung, dass es sich um einen Xbox-exklusiven Titel handelt, für die PS5 gelistet

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Nur wenige Stunden bevor die Xbox Games Showcase ausgestrahlt wurde, verbreitete sich ein Gerücht, dass Gears of War: E-Day ein Xbox-Exklusivtitel sein würde und die PlayStation-5-Version daher verworfen worden sei. Xbox-Chefin Asha Sharma hatte zuvor angedeutet, dass es an der Zeit sei, sich wieder auf exklusive Inhalte für Xbox zu konzentrieren, aber nichts deutete wirklich darauf hin, dass diese Entscheidung schnell getroffen werden würde; im Gegenteil, Microsoft signalisierte, dass es Zeit brauchen und eine Bewertung erfordern würde.

Nun gibt es Anzeichen dafür, dass die Exklusivität und die Gesamtstrategie (über die wir gestern berichtet haben) doch in letzter Minute entschieden wurden. Über Threads weist The Verge-Redakteur Tom Warren darauf hin, dass das Xbox-Team nur einen Tag nach der Ankündigung eine Podcast-Folge veröffentlichte, in der die PlayStation 5 immer noch als eine der Plattformen Gears of War: E-Day gelistet war, auf denen sie erscheinen würde (obwohl diese schnell entfernt wurde, als es bemerkt wurde).

Alles in allem spricht vieles dafür, dass es selbst kurz vor der Veranstaltung noch Pläne gab, das Spiel auf Sonys Konsolen zu bringen – was wiederum bedeutet, dass irgendwo in einem Lagerraum eine fast fertige PlayStation-5-Version (zusammen mit einer Pro-Edition) von Gears of War: E-Day steht, die wahrscheinlich nie das Licht der Welt erblicken wird.

Es sei jedoch angemerkt, dass Xbox-Veteran Aaron Greenberg in den sozialen Medien erklärte, dass dies keine Entscheidung in letzter Minute war und intern seit einem Monat bekannt sei. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass Microsoft gestern noch ein Video veröffentlicht hat, in dem die PlayStation 5 als Plattform aufgeführt wird, was viele Kommentatoren als Hinweis darauf hindeuten, dass die Dinge doch etwas zu nah an der Veranstaltung passiert sein könnten.

Gears of War: E-Day soll am 6. Oktober erscheinen, und wir haben eine neue, umfangreiche Vorschau mit allen neuesten Informationen zum großen Comeback von Marcus Fenix.