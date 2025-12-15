Gears of War: E-Day bestätigt das Startfenster 2026

HQ

Xbox hat viele Spiele für eine Veröffentlichung im Jahr 2026 geplant. Es ist schließlich die Feier von 25 Jahren Xbox, aber wir wissen noch nicht, wann viele dieser großen Spiele erscheinen oder in welchem Zustand sie sind. Allerdings haben The Coalition und People Can Fly erneut bestätigt, dass das neue Gears of War nächstes Jahr erscheinen wird.

Diese Bestätigung erfolgt in Form eines Social-Media-Posts, der am Wochenende veröffentlicht wurde und neue Wallpaper-Artworks zusammen mit der Bildunterschrift "Emergence Begins" zeigt. 2026." Dies ist natürlich eine Anspielung auf den Emergence Day, das Ereignis in der Gears of War-Lore, das im E-Day behandelt wird.

Kurz bevor die Game Awards letzte Woche live gingen, veröffentlichte Xbox eine große Nachricht und bestätigte, dass wir im Januar 2026 einen Developer Direct sehen werden. Playground Games wird zeigen, woran es gearbeitet hat (bitte lasst Fable realistisch sein), und es scheint wahrscheinlich, dass wir auch eine Art Anerkennung für das neue Gears of War bekommen. Dann könnte es für das kommende große Jahr von Xbox etwas substanzieller erscheinen, anstatt dass wir einfach große Versprechen haben wie jetzt.