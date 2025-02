Gears of War: E-Day befindet sich anscheinend schon seit über fünf Jahren in der Entwicklung Die Gerüchte über eine Veröffentlichung später in diesem Jahr könnten sich tatsächlich als wahr herausstellen, denn fünf Jahre sind definitiv genug für einen modernen AAA-Titel.

HQ Es war eine ziemliche Überraschung, als Gears of War: E-Day während des Xbox Games Showcase im letzten Sommer angekündigt wurde. Anstatt auf der Geschichte von Gears 5 aufzubauen, spult The Coalition das Band zurück und führt uns zurück zum E-Day, als das ganze Chaos auf dem Planeten Sera begann. Wir wissen nicht, wann das Spiel tatsächlich veröffentlicht wird, aber es gab Gerüchte, dass es bereits in diesem Jahr sein könnte, was viele angesichts der Ankündigung im Jahr 2024 für viel zu früh hielten. X-User Freed091509 ist jedoch etwas Interessantes aufgefallen, das eine Premiere im Jahr 2025 plötzlich wahrscheinlicher erscheinen lässt. Er merkt über LinkedIn an, dass sich das Spiel tatsächlich seit fünf Jahren und zwei Monaten in der Entwicklung befindet - was bedeutet, dass die Entwicklung kurz nach der Premiere von Gears 5 im Jahr 2019 begonnen hat. Das ist natürlich keine Garantie für irgendetwas, aber wenn die Entwicklung reibungslos verlaufen ist, scheint eine Premiere noch in diesem Jahr keineswegs unmöglich.