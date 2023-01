Gears of War bekommt die Kartenspiel-Behandlung

HQ

Wir wissen, dass eine ganze Menge von euch nach einem neuen Gears of War-Spiel gefragt haben, und jetzt wurde dies endlich angekündigt. Naja, zumindest irgendwie. Wie Steamforged auf Twitter enthüllte, wurde nun ein Gears of War-Kartenspiel bestätigt.

Es wird irgendwann später in diesem Jahr erscheinen und nach den ersten Bildern zu urteilen, scheint es, als ob der Krieg gegen Sera weitergeht und dass Cover ein entscheidender Teil des Spiels sein werden, selbst als Kartendecks. Gehen Sie über diesen Weg, um sich für weitere Informationen anzumelden, und wir werden Ihnen natürlich weitere Informationen mitteilen, sobald sie enthüllt wurden.

Die offizielle Zusammenfassung des Kartenspiels finden Sie unten.

"Die Gerüchte sind wahr... Gears of War: Das Kartenspiel kommt bald. Wirst du dich auf die Seite der Koalition der geordneten Regierungen stellen und Marcus Fenix und Dominic Santiago in Aktion schicken, oder wirst du die Heuschreckenhorde befehligen und die gewaltige Macht des monströsen Brumak entfesseln? Fraggranaten auf Horden von Wretches werfen? Oder einen Corpser ködern, um dich anzugreifen, bevor er ihn schlägt, wenn er am verwundbarsten ist? Die Wahl liegt in Ihren Händen."