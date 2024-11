Gears of War 6 sollte uns auf einen brandneuen Planeten entführen

HQ

Der letzte Gears of War-Titel der Hauptreihe ist eigentlich Gears 5 aus dem Jahr 2019. Das bedeutet, dass es bereits über fünf Jahre her ist, dass wir etwas von der Serie bekommen haben, oder vier Jahre, wenn wir das Gears Tactics-Spin-off mitzählen.

Es wurde weithin gemunkelt, dass Gears of War 6 während des Xbox Games Showcase im Juni angekündigt werden würde, aber das ist nicht passiert, und stattdessen wurde Gears of War: E-Day enthüllt. Überraschenderweise handelt es sich stattdessen um einen Prolog darüber, wie der Krieg auf Sera begann, und spielt 14 Jahre vor dem ersten Gears of War.

Es war jedoch nicht immer so geplant, und jetzt verrät der ehemalige Chef von The Coalition, Rod Fergusson, dass die ursprüngliche Vision etwas ganz anderes war. Als er kürzlich den Unlocked-Podcast besuchte, nutzte er die Gelegenheit, um uns zu erzählen, dass tatsächlich ein sechster Teil der Gears of War-Saga in Arbeit war, der verworfen wurde.

Die Idee war, dass die Serie den Planeten Sera zum ersten Mal verlassen würde, um einen anderen Planeten im selben Sonnensystem zu erkunden, was eine ganz neue Geschichte mit neuen Charakteren und neuen Feinden ermöglicht hätte. Und tatsächlich enthält Gears 5 Spuren davon:

"Auf der höchsten Ebene habe ich uns gerade vom Planeten Sera weggebracht. Gears 6 sollte Sera also verlassen, und das war etwas, worauf wir hingearbeitet haben. Wenn man sich die Geschichte ansieht, wenn man sich die Geschichte in Gears 5 ansieht, stößt man auf diese UIR-Raketentechnologie und diese Art von Zeug, mit dem wir die Saat gelegt und den Grundstein dafür gelegt haben, dass wir durch die Übernahme dieses UIR-Territoriums auch irgendwie ihr Raumfahrtprogramm geerbt haben. Was ich also mit Gears 6 machen wollte, war, dass man von Sera wegkommt, um zu erfahren, was das für den Rest der Galaxie oder zumindest für den Rest des Sonnensystems bedeuten könnte."

Er verrät auch, dass sich die Koalition noch nicht für das Ende von Gears 5 entschieden hatte und dass die Idee war, dass die beliebteste Wahl unter den Spielern letztendlich diejenige sein würde, die als Kanon gilt.

Fergusson war an der Entwicklung der Original-Trilogie für die Xbox 360 beteiligt, bevor er Epic Games verließ, um bei Irrational Games zu arbeiten. Er verbrachte dort nur ein paar Jahre, bevor er eine weitere Chance bekam, bei The Coalition (ursprünglich Black Tusk genannt) an Gears of War zu arbeiten, nachdem Microsoft die Serie gekauft hatte. Fergusson arbeitete bis 2020 weiter an der Serie, als er die Xbox Game Studios verließ, um Leiter von Diablo bei Blizzard zu werden, was bedeutet, dass er jetzt wieder für Microsoft arbeitet.

Hättet ihr es vorgezogen, in Gears of War 6 neue Planeten zu erkunden, oder seid ihr dankbar, dass The Coalition das Band umdreht und uns den jungen Marcus Fenix treffen lässt, um zu erfahren, wie die Schrecken begannen?

Danke Kotaku