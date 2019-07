Gears of War 4 und Forza Motorsport 6 in Games with Gold enthalten

Vor einigen Wochen veranstaltete The Coalition einen Tech Test für Gears 5. Fans bekamen somit einen kleinen Vorgeschmack auf das Spiel, bevor es am 11. Oktober auf dem PC und der Xbox One veröffentlicht wird. Falls ihr zuvor noch Gears of War 4 nachholen wollt und im Besitz einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft seid, dann werdet ihr euch über die Games with Gold-Angebote für den August freuen.

Vom 16. August bis zum 15. September können sich alle Xbox Live Gold-Mitglieder neben Gears of War 4 auch Forza Motorsport 6 herunterladen. Auch Xbox 360-Spieler können sich freuen: Während Torchlight vom 1. bis zum 15. August frei verfügbar ist, sorgt Castlevania: Lords of Shadow vom 16. bis 31. August für Unterhaltung.

Falls ihr eine Xbox One X besitzt könnt ihr euch zusätzlich über einen technischen Boost für Gears of War 4 freuen. In dem Video unten könnt ihr sehen wie das Spiel auf der Xbox One X aussieht.

Ist etwas interessantes für euch dabei?

