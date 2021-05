Gears 6 schaltet auf Unreal Engine 5, keine Ankündigungen zur E3

Zwischen Gears of War 4 und Gears 5 liegen drei Jahre Entwicklungszeit, die aus einem linearen Third-Person-Shooter ein Spiel mit offenen Leveln haben werden lassen. Einige Fans haben nach dem großen Erfolg des letzten Spiels darauf gehofft, dass wir in diesem Jahr zumindest ein Lebenszeichen vom nächsten Spiel der Reihe erhalten könnten (Teil 5 erschien im September 2019). Nun bestätigt The Coalition, dass es auf der E3 keine Informationen zu diesem Projekt geben werde.

Die Entwickler wollen vor dem nächsten Schritt alle anstehenden Projekte von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5 umstellen. Was einige Spieler an dieser Bestätigung enttäuschen könnte, ist die Tragweite dieser Entscheidung für die unmittelbare Zukunft: "Die Umstellung auf eine neue Engine ist ein großes Unterfangen, daher möchten wir klarstellen, dass wir für einige Zeit keine neuen Projekte oder Titel ankündigen werden", schreibt The Coalition in einem Beitrag.

Ein Gears 6 wird also weder nächsten Monat noch in absehbarer Zukunft eine Rolle auf einem Microsoft-Event spielen. Hoffentlich lohnen sich all diese Arbeiten perspektivisch für die Reihe, obwohl die letzten Spiele ja immerhin mit ihrer Gestaltung trumpfen konnten.