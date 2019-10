Gears 6 könnte von ungewöhnlicher Stelle inspiriert werden

Gears 5 war ein ziemlich großer Erfolg für Entwickler The Coalition, deshalb ist es naheliegend, dass irgendwann in der Zukunft die Arbeiten an einem sechsten Kapitel geschehen. Tatsächlich scheint sich das Team bereits jetzt visuelle Inspiration einzuholen und zwar von einem Ort außerhalb der Spieleindustrie - nämlich bei der Hulu-Serie The Handmaid's Tale - Der Report der Magd.

In der neuesten Ausgabe des Podcasts "Wassup Conversationers" hören wir den Komponisten der Gears-Reihe, Hamidreza Nikoofar, und den Art Director des Studios, Aryan Hanbeck, die von The Handmaids Tale regelrecht schwärmen: "Eine Sache - die Jungs werden wahrscheinlich lachen, wenn sie das hören - aber ich habe allen Künstlern ununterbrochen gesagt, dass sie The Handmaid's Tale anschauen sollen... Die Komposition, die Farbe und allein die Kamera und die Symbolik sind [absolut fantastisch]. Ich habe mir das angeschaut und gesagt: 'Wow, wir müssen einen Weg finden, mehr von diesem Zeug in Gears 6 hinzubekommen.'"

Es ist noch nicht bekannt, wann wir Gears 6 sehen könnten, aber es wird wahrscheinlich erst nach dem Start der nächsten Xbox-Konsole im kommenden Jahr sein.