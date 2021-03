Gears 5 zerfleischt Hasen zu Ostern

You're watching Werben

Ostern steht vor der Tür und obwohl das Thema in diesem Jahr gefühlt nicht so sehr im Fokus steht, bereiten sich einige Videospiele auf die Gelegenheit vor. Die Entwickler von The Coalition haben uns nun verraten, was sie zu den Feiertagen in Gears 5 vorbereitet haben und das wird gar nicht niedlich... Ihr In-Game-Event enthält zwar Kaninchen, allerdings soll man die hoppelnden Alptraumhasen im Rahmen des sogenannten "Bunny Hunt Versus Events" töten. Ihr habt ab sofort zwei Wochen Zeit, um in dieser Variante von Guardian spezielle Herausforderungen abzuschließen:





Big Bunny Energy - Erziele 5 Tötungen als Anführer im Bunny-Hunt-Versus-Event

Bunny Hunt Body Count - Erziele 50 Eliminierungen im Bunny-Hunt-Versus-Event

Veteran Bunny Hunter - Schließe 10 Runden während des Bunny-Hunt-Versus-Events ab