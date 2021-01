Gears 5 und Resident Evil sind die Highlights von Xbox Live Gold im Februar

You're watching Werben

Update, 23. Januar 2021, 12:50 Uhr:

Gestern kündigte Microsoft einen Preisanstieg von ca. 20 Prozent für das Online-Abonnement Xbox Live Gold an. Aufgrund von kritischem Feedback ruderte das Unternehmen noch am Wochenende zurück (erfahrt hinter diesem Link mehr darüber). Diese Meldung musste nachträglich angepasst werden, um die neuen Entwicklungen zu berücksichtigen.