Gears 5: Kampagne inspiriert von Open-World-Spielen, Akt 3 "50 mal größer, als ein normales Gears-Level"

Nächste Woche startet Gears 5 endlich auf dem PC und der Xbox One, unsere Kollegen arbeiten bereits wie verrückt an einer Kritik, die hoffentlich in Kürze bei uns aufschlägt. Das Game enthält eine ganze Reihe an eigenständigen Spielmodi, in der Kampagne wird beispielsweise die Geschichte der tapferen Überlebenden fortgesetzt, die nun erneut fieberhaft um das Überleben der Menschheit kämpfen müssen.

The Coalition hat bereits angedeutet, dass die Kampagne ihres neuen Spiels die größte in der Geschichte der Serie sei. Um diese Ausmaße weiter zu umschreiben, sprach der Studiochef Rod Fergusson in einem Interview mit GameSpot über die Inspirationen, die Entwickler aus anderen Spielen mit offeneren Welten gezogen haben.

Dabei deutet er Level an, die auf mehreren möglichen Arten von den Spielern gelöst werden können. Im dritten Akt soll sich dieses Konzept am besten zeigen, dort könne man wohl sogar auf bestimmte Aufgaben verzichten und trotzdem zum Endpunkt der Mission gelangen. Fergusson gibt jedoch auch an, dass Gears 5 keine "offene Welt" bietet.

"Wir wussten nur, dass wir nicht versuchen ein weiteres Red Dead, Far Cry oder Ghost Recon zu sein. Wir sagten nur: 'Wie können wir Gears nehmen und es offener und expansiver wirken lassen, ohne [...] Ubisoft [auf die Füße zu treten]?' Denn das wäre nicht wirklich das, was dieses Spiel ist. Wir wollten uns von anderen Genres, die wir lieben, inspirieren lassen, um ein bisschen mehr Freiheit und die Idee spielerischer Entscheidungen zu unterstützen."

Auf der PAX West setzte sich der Xbox-Live-Programmdirektor Larry 'Major Nelson' Hryb am vergangenen Wochenende mit dem Studioleiter zusammen und gab Twinfinite weitere Ideen über die Ausmaße von Gears 5. Erneut ging es dabei um den dritten AKt, der anscheinend "50-mal größer [ist], als ein normales Gears-Level". Beim Thema Nebenmissionen stellte Fergusson klar, dass diese Aufgaben eher als wiederholte Missionen zu verstehend sind, das dürfte dann wohl heißen, dass wir dafür in bereits besuchte Gebiete zurückkehren sollen.

Außerdem biete das neue Gears den tiefgreifendsten Horde-Modus, den Fans bisher in einem Gears of War gesehen haben. Mehr Inhalte biete der Map-Builder, mit dem wir nach der Veröffentlichung weitere Karten für Horde und Versus erstellen können. Damit sollen wöchentlich und im Quartal neue Inhalte in das Spiel gelangen, verspricht Fergusson.

Der Manager verriet außerdem, dass der geplante Gears-of-War-Film Fortschritte erziele und dass er sich regelmäßig mit einem Filmstudio treffe. Das filmische Kapitel spielt in einer alternativen Realität, Fans sollten sich demzufolge auf einige künstlerische Freiheiten einstellen, die nicht unbedingt mit dem "Kanon und der Überlieferung der Spiele" übereinstimmen müssen, so Fergusson. Das Studio solle "zuerst einen guten Film und dann einen Gears-Film machen", das sei zumindest das Ziel des Managers.

Nachdem wir jetzt so viel über das Spiel wissen, zeigt uns Microsoft noch ein bisschen Gameplay aus der Kampagne. 15 Minuten aus dem zweiten Akt des Spiels wurden veröffentlicht, darin rekrutiert Kait neue Leute, um The Swarm zu bekämpfen. Ihr könnt euch das Material unten ansehen, dafür gilt aber natürlich eine seichte Spoiler-Warnung. Gears 5 wird am 10. September veröffentlicht, wer die Ultimate Edition gekauft hat oder Abonnent vom Xbox Game Pass Ultimate ist, darf ab dem 5. September spielen.