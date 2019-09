Gears 5 greift Fortnite an, auf Xbox One zuletzt häufiger gespielt

Fortnite ist derzeit eines der beliebtesten Spiele der Welt und wird entsprechend häufig auf den verfügbaren Plattformen gespielt. Weder Red Dead Redemption 2 noch Call of Duty: Black Ops 4 konnten das große Interesse am F2P-Battle-Royale-Shooter stören, doch dem neuesten Abenteuer von The Coalition scheint das gelungen zu sein. Beim Stöbern im Microsoft Store stellt sich heraus, dass Gears 5 Fortnite als meistgespieltes Spiel auf der Plattform abgelöst zu haben scheint. Natürlich hinkt der Vergleich ein wenig, weil Gears 5 erst seit ein paar Tagen verfügbar ist und wir keine konkreten Nutzerzahlen haben - ein besserer Start ist für das Exklusivprojekt von Microsoft aber nur schwer vorstellbar. Habt ihr das Game denn bereits gespielt? Unsere Kritik verrät euch mehr über den neuen Deckungs-Shooter.