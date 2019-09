Gears 5 erfolgreichster Launch der Xbox Game Studios in dieser Konsolengeneration

Gears 5 ist bei Fans (und Kritikern - wie ihr in unserem Test nachlesen könnt) so beliebt, dass die offizielle Xbox-Webseite von einem neuen Rekord für die Xbox Game Studios spricht. Kein anderer Titel der Microsoft-eigenen Entwicklerstudios soll sich in dieser Generation in der ersten Woche erfolgreicher geschlagen haben, als das neue Gears of War, schreibt der Konzern. Bislang stand Halo 4 aus dem Jahr 2012 auf diesem Platz.

Die Ergebnisse der ersten Woche umfassen all die Spieler, die sich aufgrund von Vorbestellungen oder anderweitig frühzeitigen Zugang zu den Online-Servern verschafft haben. Microsoft bot beispielsweise Abonnenten vom Xbox Game Pass Ultimate an, das Spiel kostenlos ab dem 6. September im Zuge ihrer Premium-Mitgliedschaft zu spielen. Das Interesse an Gears 5 habe sich im Vergleich zum vorherigen Spiel fast verdreifacht, schreibt der Entwickler. Dieser Erfolg habe sich vor allem im PC-Bereich bemerkbar gemacht - der Titel ist nämlich gleichzeitig das beliebteste Spiel von Microsoft auf Steam.

Das sind alles gute Nachrichten für Microsoft und The Coalition, die nach einem mauen Empfang von Gears of War: Judgment in keiner leichten Position waren. Trotz anfänglicher Serverprobleme (die derzeit behoben werden) hat es das Unternehmen also geschafft, ein beachtliches Publikum zu gewinnen. Mit diesen Zahlen konnte das Game sogar Fortnite als meistgespielten Xbox-Titel ablösen. Ist Gears 5 deshalb automatisch das bisher beste Gears of War?

