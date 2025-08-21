Gear.Club Unlimited 3 erscheint diesen Herbst, exklusiv für Switch 2

V-Rally und Test Drive-Entwickler Eden Games (früher bekannt als Eden Studios) kündigten bereits im Mai das dritte Spiel der Gear Club-Serie an, und als sie das taten, Gear.Club Unlimited 3 würde diesen Herbst gleichzeitig auf Playstation 5, Xbox Series X/S und Switch 2 erscheinen. Während des ersten Tages der Gamescom kündigte Publisher Nacon an, dass Gear.Club Unlimited 3 diesen Herbst eine zeitlich begrenzte Ecslusivity für Nintendo Switch 2 sein wird, die anderen Versionen des Spiels müssen warten, was für uns sehr nach 2026 klingt. Entwickler Eden Games sprach während der Gamescom über das Spiel und beschrieb es als "das erste realistische Rennspiel für die Switch 2"... Etwas, das sich für uns etwas seltsam anhört, da die beiden vorherigen Teile der Serie so unrealistisch waren, wie Arcade-Rennen fast nur sein können.