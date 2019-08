Gearbox-Entwickler findet nicht, dass Lootboxen zu Borderlands passen

Während der Enthüllung von Borderlands 3 erklärte CEO Randy Pitchford, zugegebenermaßen auf etwas verwirrende Weise, dass es in den kommenden Borderlands 3 keine "Free-to-Play-Dinge" geben werde, sondern ausschließlich kosmetische Mikrotransaktionen. PCGamesN wollte diesbezüglich noch einmal beim Studio nachfragen und das Lootbox-Thema ansprechen, was Entwickler Chris Brock ans Möglichkeit nutzte, um erneut festzuhalten, dass es keine Beutekisten im Spiel gebe. Sein Kommentar ist allerdings ebenso verwirrend, wie die eingangs erwähnte Vorstellung von Pitchford. Laut dem Senior Producer biete Borderlands 3 keine Lootboxen, weil das nicht zum Loot-Shooter passe:

"Ich kann dieses [Bazahlmodell] in einem kostenlos spielbaren Spiel verstehen, es macht Sinn. Wir machen das in unseren Spielen nicht. Ich sage nicht, dass wir es in keinem Spiel jemals machen werden, aber es fühlt sich nicht wie eine Borderlands-Sache an."

Sich offen gegen Lootboxen auszusprechen empfinden wir als beruhigend, allerdings macht die Aussage des Entwicklers im Kontext von Borderlands nur wenig Sinn. Borderlands 2 und dessen Nachfolger Borderlands: The Pre-Sequel boten immerhin Truhen, die uns zufällige Ausrüstung entgegenwarfen, wann immer wir sie öffneten. Öffnen ließen sich diese Kisten mit goldenen Schlüsseln, die auf den sozialen Medien als Codes verteilt wurden. Das sogenannte Shift-System wird auch in Borderlands 3 enthalten sein und Spielern ab dem 13. September zufällig generierte Beute anbieten. Der einzige Unterschied ist, dass man die goldenen Schlüssel nicht bezahlen muss...