Gearbox wird an Take-Two Interactive verkauft

HQ

Da das Schiff, das Embracer Group ist, immer schneller Wasser aufnimmt, haben sich viele gefragt, ob Borderlands Entwickler Gearbox ein weiteres Opfer der finanziellen Probleme des schwedischen Verlags sein wird. Zum Glück wird das nicht der Fall sein.

Gearbox wird von Embracer an Take-Two Interactive verkauft, alles für eine Gebühr von 460 Millionen US-Dollar. Die Gebühr wird in ihrer Gesamtheit in Form von Take-Two Aktien gezahlt, wobei Embracer beabsichtigt, diese Aktien zu verkaufen, um ein Barverfahren zu erhalten. Der Verkauf wird voraussichtlich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 abgeschlossen sein, das Ende Juni 2024 endet.

Der Deal ist jedoch nicht die Gesamtheit von Gearbox und seiner IP. Uns wurde gesagt, dass Gearbox Software, Gearbox Montreal, Gearbox Studio Quebec und die Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms und Duke Nukem Franchises alle zu Take-Two wechseln, während Gearbox Publishing San Francisco (das nach Deal umbenannt wird), die Remnant und Hyper Light Breaker Franchises, Cryptic Studios und Neverwinter Online und Star Trek Online, Lost Boys Interactive und Captured Dimensions bleiben alle bei Embracer. Diese zurückbehaltenen Unternehmen werden in andere Teile des Embracer Group integriert.

Take-Two Interactive hat sich bereits zu dem Verkauf geäußert und erwähnt, dass die bevorstehende Pipeline von Gearbox "fünf Fortsetzungen, von denen zwei aus den Borderlands- und Homeworld-Franchises stammen, und mindestens ein aufregendes neues geistiges Eigentum" umfasst.

David Ismailer, Präsident von 2K, ging noch einen Schritt weiter und erklärte: "Wir haben es geliebt, bei jeder Iteration des Borderlands-Franchise mit Gearbox zusammenzuarbeiten, und freuen uns, am nächsten Teil der Serie aktiv zu arbeiten."

Da haben wir es also, mehr Borderlands kommt und Embracer wird Gearbox nicht mehr besitzen.