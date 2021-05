Gearbox: Wir arbeiten am nächsten großen Borderlands

You're watching Werben

In letzter Zeit sind Gerüchte über ein neues Borderlands aufgetaucht (das war eines der Themen, die wir euch in diesem Artikel aufbereitet haben). Obwohl diese Ankündigung weiterhin aussteht, sah es der Hauptentwickler der Borderlands-Serie - Gearbox Software - für angebracht, seine Rolle als hauptverantwortliches Entwicklerstudio zu unterstreichen:

"Gearbox ist der Hauptentwickler zukünftiger Spiele im Borderlands-Franchise (oder aller an Borderlands angrenzenden Spiele) ohne gemeinsame Entwicklung."

Der Produzent und Gearbox-Chef Randy Pitchford bestätigte anschließend, dass sein Studio nicht an einem Spin-Off arbeite, sondern an etwas, von dem wir annehmen, dass es sich dabei um Borderlands 4 handelt:

"Wir arbeiten definitiv an erstaunlichen Dingen, die euch hoffentlich überraschen und begeistern werden. [...] Wenn jemand da draußen [besondere] Fähigkeiten besitzt und an der Borderlands-Action teilnehmen möchte, [bitte hier entlang]. Wir arbeiten am großen [nächsten Spiel] :)"