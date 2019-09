Gearbox wegen Verwendung urheberrechtlich geschützter Musik angeklagt

Gearbox Software und CEO Randy Pitchford werden vom Komponisten Bobby Prince verklagt, das berichtet PC Gamer. Laut Prince wird seine Musik im 2016 veröffentlichten Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour Edition ohne seine Einwilligung verwendet.

Die Klage besagt, dass Gearbox ''die Musik von Mr. Prince in Duke Nukem 3D World Tour ohne Lizenz und ohne Mr. Prince zu kompensieren verwendet hat. Angeklagter, Randy Pitchford, der Chief Executive Office von Gearbox, gab zu dass Mr. Prince die Musik komponiert hat und besitzt und dass Gearbox keine Lizenz hatte. Unglaublicherweise, benutze Mr. Pitchford die Musik weiterhin ohne Kompensierung und weigert sich, die Musik aus dem Spiel zu nehmen.''

Das Dokument fügt hinzu, dass Entwickler Apogee ''limitierte Rechte an Mr. Prince's Musik in Duke Nukem 3D besaß, im Tausch für eine Lizenzgebühr von einen Dollar für jede verkaufte Einheit'' und verdeutlicht, dass die elektronischen Dateien in Duke Nukem 3D World Tour Text beinhaltet der spezifisch besagt, dass Mr. Prince die Urheberrechte für die Musik besitzt und diese urheberrechtlich geschützt ist. Nichtsdestotrotz fügte Gearbox die Musik in das Spiel ein, ohne Mr. Prince jemals zu kontaktieren und ohne die in der elektronischen Datei genannten Rechte zu entfernen.''

Prince fügt hinzu dass er Gearbox seine Adresse für die Lizenzgebühren gegeben hat. ''Mr. Pitchford sagte zu Mr. Prince dass ''sich darum gekümmert wird'. Mr. Pitchford's Versprechen waren falsche Angaben'' heißt es im Dokument. Es wird hinzugefügt, dass auch Valve die Meldungen zur Entfernung der urheberrechtlich geschützten Inhalte auf Steam ignoriert hat.

Wir halten euch auf dem Laufenden dazu, wie sich die Situation weiterhin entwickelt.