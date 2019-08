Gearbox stellt Launch-Version von Borderlands 3 fertig

Borderlands 3 könnte einer der größeren Titel des Herbstes werden, zumindest gibt sich Gearbox Software augenscheinlich Mühe, den Titel im Rampenlicht zu halten. Seit der Veröffentlichung des letzten Spiels haben Fans lange auf die Rückkehr des Franchise warten müssen, doch sie brauchen sich nicht weitere Verzögerungen einzustellen, berichtet Gearbox. Auf ihren sozialen Kanälen teilte das Studio in der Nacht mit, dass sie die Launch-Version des Loot-Shooters fertiggestellt haben. Der sogenannte Goldstatus soll gespannten Kammerjägern garantieren, dass das Spiel am 13. September in den Läden steht. Auf PC, Xbox One und PS4.