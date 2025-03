Gearbox stellt ein Handsome Jack Körperkissen vor

Für die Person in deinem Leben, die Borderlands 2 wirklich, wirklich liebt.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep kann als eigenständiges Spiel gespielt werden, auch wenn Sie das Original nicht besitzen.

Borderlands 2: Commander-Lilith-DLC einen Monat lang im Epic Games Store kostenlos

am 4. September 2020 um 12:04 NEWS. Von Alicia Chang

Commander Lilith & the Fight for Sanctuary ist das letzte Add-On von Borderlands 2 gewesen, das Gearbox Software 2019 in Vorbereitung auf das dritte Kapitel...