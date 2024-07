Gearbox spricht ein wenig über Borderlands 4, das früher veröffentlicht wird, als man denkt...

HQ

Im Vorfeld des bevorstehenden Kinostarts des Borderlands -Films ist es nur passend, dass der Chef von Gearbox, Randy Pitchford, ein wenig darüber spricht, was das Spielestudio für seine immens beliebte Spielserie auf Lager hat, und es scheint, dass sie parallel an Borderlands 4 und Tiny Tina 2 arbeiten.

Borderlands gilt als eine der erfolgreichsten Actionspielserien der Neuzeit mit insgesamt fast 100 Millionen verkauften Spielen, und Gearbox wird natürlich Spiele herausbringen, kontinuierlich so schnell wie möglich, ohne die Qualität zu beeinträchtigen, für die Borderlands bekannt ist.

Randy über die Zukunft von Borderlands Spielen (via The Gamer): "Oh Mann, ich glaube nicht, dass ich es gut genug gemacht habe, die Tatsache zu verbergen, dass wir an etwas arbeiten. Und ich denke, die Leute, die Borderlands lieben, werden sehr gespannt auf das sein, woran wir arbeiten. Das sind verschwommene Worte, aber eher früher als später werden wir darüber sprechen, woran wir gearbeitet haben, und ich kann es kaum erwarten."