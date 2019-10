Gearbox skizziert zukünftige Updates für Borderlands 3

Gearbox startete diese Woche ihr Halloween-Event Bloody Harvest in Borderlands 3, kurz danach informierte uns der Entwickler auf seiner Webseite über die bevorstehenden Änderungen des Loot-Shooters.

Leistung und Stabilität haben nach wie vor oberste Priorität für die Entwickler. Im nächsten Monat soll ein Patch veröffentlicht werden, mit dem diese beiden Bereiche erste merkbare Verbesserungen erfahren werden, verspricht Gearbox. Gleichzeitig dürfen sich Spieler auf mehr Speicherplatz in ihrer Bank freuen, da die Kapazität wohl verdoppelt werden soll. Eure tollen Ausrüstungsgegenstände braucht ihr folglich noch nicht wegwerfen.

Das Thema Beute wurde ebenfalls besprochen, da Bosse in Borderlands 3 mehr spezifische Ausrüstung fallen lassen sollen. Das Team beschäftige sich derzeit damit, welche Gegner welches Loot abwerfen, genauere Infos folgen später. Gleichzeitig wird der Schaden eurer Begleiter im Koop-Modus angepasst, da sich Spieler über schwankende Werte beschwerten. Gearbox möchte deshalb sicherstellen, dass ihre Skalierungen belastbarer ausfallen und wie beabsichtigt funktionieren.

In mehreren Kartenbereichen sollen wir in Zukunft zusätzliche Verkaufsautomaten vorfinden, um uns vor Bosskämpfen noch einmal heilen oder unsere Munition auffrischen zu können. Außerdem könnten Zwischensequenzen bald übersprungen werden, das geht manchen Spielern bei wiederholten Spieldurchgängen bekanntlich auf die Nerven. Gearbox möchte zudem eine Zielattrappe zum Schießstand von Sanctuary III hinzufügen, an der wir unser Arsenal testen können. Eine vollständige Liste mit allen Patch-Notizen findet ihr hier.

You watching Werben