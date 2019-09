Gearbox schließt nicht aus, dass Borderlands 3 auf Switch läuft

Letzte Woche wurde Borderlands 3 auf Playstation 4, Xbox One und PC veröffentlicht und das hat gemischte Meinungen hervorgerufen. Einige sind begeistert, andere dem Konzept mittlerweile überdrüssig geworden. Der Entwickler meldete in den ersten fünf Tagen fünf Millionen Auslieferungen, das ist ein echter Erfolg, nicht nur für das Studio. Switch-Spieler müssen auf ihre Zweitkonsole wechseln, eine entsprechende Version für den Hybriden ist nämlich nicht geplant. Und das obwohl Gearbox-Chef Randy Pitchford noch im Mai sagte, dass er es lieben würde, wenn ihr Loot-Shooter für die Switch käme.

Seitdem ist es verständlicherweise still zu das Thema geworden (die Stimmen der Spieler, die auf den alten Basismodellen der aktuellen Konsolengeneration spielen, sind nämlich nicht gerade positiv, was ihre holprige Spielerfahrung angeht). In der ersten Folge der vom Internetstar Greg Miller produzierten Borderlands-Show wurde der Creative Director Paul Sage gefragt, ob Gearbox den Titel nicht doch auf der Switch veröffentlichen könnte. Seine flüchtige Antwort lautete: "Sag niemals nie." Wir erwarten es in naher Zukunft nicht.