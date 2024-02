Gearbox scheint einige Neuigkeiten im Zusammenhang mit Borderlands zu implizieren

HQ

Borderlands 3 wurde vor fünf Jahren veröffentlicht, und seitdem haben wir keinen neuen Hauptteil der Serie bekommen, sondern nur die Spin-offs Tiny Tina's Wonderlands und New Tales from the Borderlands. Aber jetzt scheint etwas zu passieren.

Aus heiterem Himmel teilte Gearbox plötzlich ein So fing alles an Video auf X, mit der Aufnahme " Welcome to the Borderlands!". Egal um welches Projekt es sich handelt, es scheint Handsome Jack zu beinhalten, den legendären Bösewicht aus Borderlands 2. Da er tot ist, gehen wir davon aus, dass dies mit dem kommenden Borderlands-Film zusammenhängen könnte, aber andererseits ist es in der Popkultur nicht gerade ungewöhnlich, dass Bösewichte für einen weiteren fiesen Lauf von den Toten auferweckt werden - also können wir es nicht mit Sicherheit sagen.

Erzählen Sie es uns unten und sagen Sie uns, worum es Ihrer Meinung nach geht.