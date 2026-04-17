Gearbox legt dar, was man in den wenigen Monaten von Borderlands 4 erwarten kann

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Gearbox war sehr daran interessiert, die umfassenderen Pläne für Borderlands 4 und welche Inhalte letztlich ins Spiel kommen werden, aber jetzt, da der erste DLC Vault Hunter in C4SH erschienen ist, schärft der Entwickler seinen Fokus und rückt seine Pläne für den Rest des Frühlings stärker ins Rampenlicht.

Eine Mini-Roadmap wurde veröffentlicht, die erklärt, was in Update 1.6 bis 1.8 eingeführt wird. Kurz gesagt: Erwarten Sie technische Verbesserungen und eine Menge neuer Inhalte, von denen die meisten kostenlos sind, abgesehen von Bounty Pack 3, wenn es Ende Juni erscheint.

Das nächste Update bringt Version 1.6 des Spiels am 30. April, und dies wird ein kleinerer gestalteter Patch sein, der sich auf Bugfixing und Verbesserungen der Lebensqualität konzentriert. C4SH wird überwacht, falls es noch weiter optimiert werden muss, und es gibt Pläne, die Spawnraten von Weltereignissen und Weltbossen zu erhöhen, damit mehr Möglichkeiten entstehen, hochwertige Beute zu farmen. Dies wird das erste von drei kostenlosen Updates sein.

Version 1.7 wird das nächste kostenlose Update sein, das eine weitere Raid-Boss-Begegnung hinzufügt. Der genaue Name dieses Bosses wurde noch nicht enthüllt, aber wenn du ihn besiegst, kannst du mit einer neuen Perlmutt-Waffe, vier neuen legendären Gegenständen oder fünf neuen Klassenmodi (je einer für jeden Vault Hunter) belohnt werden. Dieser Patch wird Ende Mai erscheinen.

Ende Juni erscheint dann Version 1.8, die sowohl einen kostenlosen als auch einen kostenpflichtigen Teil bietet. Für den kostenlosen Inhalt wird es ein neues Takedown geben, das als "Borderlands 4 s extremste Endgame-Herausforderung" beschrieben wird, mit vielen Gegnern, einem Mittel- und Endboss sowie der Möglichkeit, eine neue Perlmutten-Waffe und neun neue legendäre Gegenstände zu ergattern. Es wird sogar drei Waffenskins geben, einen Vault Hunter-Skin, den alle Charaktere nutzen können, und einen Echo-4-Drohnen-Skin für diejenigen, die die begleitenden Herausforderungen abschließen.

Was das kostenpflichtige Bounty Pack 3 betrifft, das am selben Tag wie Version 1.8 erscheint, fügt es eine neue Mission mit drei Minibossen und einem Endboss, neue legendäre und perlmuttartige Ausrüstung, eine Vault Card mit 24 kosmetischen Gegenständen und vier umrollbaren Ausrüstungsgegenständen, ein neues Fahrzeug, einen neuen Vault Hunter-Skin und ebenfalls einen Echo-4-Drohnen-Skin hinzu.

Über diese Pläne hinaus können wir später im Jahr 2026 mit gemeinsamem Charakterfortschritt und plattformübergreifenden Speicherungen sowie mindestens zwei weiteren Bounty Packs und mehr rechnen.