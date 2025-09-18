Gearbox gibt Erklärung zur Leistung von Borderlands 4 ab: "Wir hören euch und haben bereits begonnen, Maßnahmen zu ergreifen"

HQ

Während Borderlands 4 anscheinend bereits ein ziemlicher Hit für Gearbox war und bereits Millionen von Exemplaren verkauft wurden, wurde das Spiel aufgrund seiner schlechten Leistung stark kritisiert. PC-Spieler sind überhaupt nicht glücklich darüber, wie anspruchsvoll und unoptimiert das Spiel ist, und Konsolenspieler sind ebenso frustriert über das Fehlen bestimmter Funktionen und die Leistung auf PS5 und Xbox Series X/S.

Die Situation hat sich in letzter Zeit nur durch verschiedene Kommentare von Gearbox-Chef Randy Pitchford verschärft, der weiterhin mit Äußerungen Kritik hervorruft, die viele als taub ansehen. Unabhängig davon hat Gearbox nun eine Erklärung abgegeben, in der es darüber spricht, wie es Borderlands 4 verbessern will.

In der vollständigen Erklärung erklärt Gearbox: "Wir lesen jedes Feedback, das ihr teilt." Der Entwickler merkt dann an, dass er die PC-Community "hört" und bereits plant, in der nächsten Woche Updates auf der Plattform einzuführen, um "die Stabilität und Leistung zu verbessern", und fügt hinzu, dass "dies unsere oberste Priorität ist".

Was die Konsolenseite der Situation betrifft, so steht ein Schieberegler für das Sichtfeld kurz bevor und befindet sich derzeit in der Testphase. Ebenso untersucht Gearbox die Probleme in Bezug auf die Leistung auf PS5 und Xbox Series -Systemen.

Gearbox kommt zu dem Schluss: "Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele von euch ihre Zeit in Kairos genießen, und als Dankeschön haben wir mit dem Break Free Pack, das jetzt live ist, zusätzliche Belohnungen im Spiel veröffentlicht!

"Wir schätzen euer Feedback und sind bestrebt, allen Spielern ein unglaubliches Borderlands 4 Erlebnis zu bieten."

Hast du schon Borderlands 4 gespielt? Wenn nicht, verpass nicht unsere Rezension des Spiels.