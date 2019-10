Gearbox: Epic hat uns geholfen, ein neues Publikum für Borderlands 3 zu finden

Als bekanntwurde, dass Borderlands 3 auf den Steam-Shop verzichtet und zuerst im Epic Games Store erscheint, waren einige PC-Spieler verprellt und sogar sauer. Geschadet hat es dem Game scheinbar jedoch nicht, denn seit der Einführung konnte der neue Loot-Shooter einige beachtenswerte Verkaufsrekorde brechen. Gearbox glaubt jedenfalls, dass Epic Games maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen hat, anstatt ihn zu behindern. In einem Interview mit GamesInsider erklärt der Senior-Producer Anthony Nicholsen:

"Der Appetit unter den Fans war definitiv da, aber Epic war ein großartiger Partner und hat viel dazu beigetragen, neue Spieler zu erreichen. Ich würde sagen, es ist eine Kombination von allem, was zum Erfolg führte. Vieles davon hat mit Borderlands 2 zu tun. Wir haben das Spiel zu Beginn des Jahres 2012 geliebt [...], aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das Fandom, das seitdem um [das Franchise] herum gewachsen ist, im Vorhinein antizipiert haben. Es ist beeindruckend [...] und treibt uns an, genau das zu tun, was wir für diese Fans tun können. Diese Community hat die Begeisterung für das Franchise definitiv am Leben erhalten und das hat wahrscheinlich immer mehr Menschen dazu ermutigt, die Serie auszuprobieren. Die Teams haben in den letzten sechs Monaten alles getan, um [Borderlands 3] vor so vielen Leuten zu positionieren und ich bin froh, dass das dazu geführt hat, dass es jetzt viel mehr Borderlands-Fans gibt."

Was haltet ihr von Borderlands 3? Unser Experte und Riesenfan Kalle hat eine ganze Menge zum Spiel zu sagen, aus dem wir mittlerweile ein bisschen rausgewachsen sind.