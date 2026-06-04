Gearbox-CEO Randy Pitchford entschied sich, Bilder einer nicht veröffentlichten, nicht angekündigten Google Pixel Watch 5 zu leaken

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Gearbox ist hauptsächlich aus ihrer Borderlands-Spielereihe bekannt, aber auch für ihren CEO Randy Pitchford. Kürzlich entschied er sich, Bilder auf X über eine nicht veröffentlichte, nicht angekündigte Google Pixel Watch 5 zu teilen, wie Tweak Town berichtete.

Die Geschichte hinter diesem Leak ist äußerst interessant. Pitchford schreibt, dass sein Freund in der Nähe der Insel St. Martin in den Leeward-Inseln der Karibik tauchte. Die Bilder zeigen "Pixel Watch 5" auf der Unterseite der Uhr, zusammen mit Sensoren und dem Kronenzifferblatt am äußeren Rand.

Pitchford fügte hinzu, dass die Uhr nicht genug Akku habe, um den Bildschirm anzuzeigen, aber genug Reserveleistung, um die korrekte Zeit anzuzeigen. Das deutet darauf hin, dass ein Google-Mitarbeiter, der das Gerät testete, es kürzlich verloren hat.