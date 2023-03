GDC reagiert auf Vorwürfe von Alkoholkonsum und -missbrauch

HQ

Gestern berichteten wir, dass auf der GDC 2023 mehrere Frauen Fälle von Belästigung, Missbrauch und sogar einige Fälle von Alkohol gemeldet hatten, die bei der Veranstaltung aufgespießt wurden.

Nach einer Zeit des Schweigens hat die GDC offiziell auf diese Behauptungen reagiert und TheGamer mitgeteilt, dass es "sehr verärgert ist zu hören, dass einige Leute, insbesondere Frauen, über Erfahrungen während der GDC-Woche bei Off-Site-Veranstaltungen berichtet haben, einschließlich Übergriffen und Alkoholkonsum. Das ist empörend und inakzeptabel; Jeder hat das Recht, sich sicher zu fühlen."

In derselben Erklärung bot GDC den Opfern Unterstützung an, sich an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden, die Sicherheit des Veranstaltungsortes und andere Möglichkeiten zu wenden, um denjenigen zu helfen, die negativ betroffen sind. Trotz der Verurteilung dieser Ereignisse stellt sich die Frage, warum sie in der heutigen Gesellschaft immer noch stattfinden.