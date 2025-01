Gaza steht vor einem starken Anstieg der Todesfälle durch traumatische Verletzungen

HQ

Eine neue Studie, die in The Lancet veröffentlicht wurde, schätzt, dass zwischen Oktober 2023 und Juni 2024 über 64.000 Menschen in Gaza an traumatischen Verletzungen gestorben sind, eine Zahl von Todesopfern, die 14-mal höher ist als die üblichen Zahlen. Die Studie zeigt einen starken Anstieg der Gewalt, wobei 60 % der Opfer Kinder, ältere Menschen und Frauen sind. Die Forscher verwendeten eine Methode namens Capture-Recapture, um Daten aus Leichenhallen von Krankenhäusern, Umfragen und Nachrufen in sozialen Medien zu kombinieren, um zu dieser Zahl zu gelangen. Obwohl die Zahlen erschütternd sind, konzentriert sich die Studie nur auf traumabedingte Todesfälle, nicht auf solche, die durch Unterbrechungen der Gesundheitsdienste oder Lebensmittel- und Wasserknappheit verursacht wurden, was bedeuten könnte, dass die Gesamtzahl der Todesopfer noch höher ist. Angesichts der Überlastung der Gesundheitssysteme und der Rekordsterblichkeit auf einem Rekordhoch warnen Experten, dass ein dringendes internationales Eingreifen erforderlich ist, um das Leben der noch gefährdeten Menschen zu schützen.

Was kann Ihrer Meinung nach noch getan werden, um das Leben der gefährdeten Menschen in Gaza zu schützen?

