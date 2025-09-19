Gaza steht vor einem Ausfall der Telekommunikation, da die Bodenangriffe zunehmen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Gaza von einem großflächigen Ausfall der Telefon- und Internetdienste heimgesucht wurde, der mit dem Vormarsch israelischer Truppen in die Stadt zusammenfällt. Panzereinheiten, Infanterie und Artillerie dringen nach und nach in bewohnte Gebiete vor, was viele Bewohner dazu veranlasst, in improvisierten Unterkünften Zuflucht zu suchen, während andere in ihren Häusern gefangen bleiben. Unterdessen warnen Hilfsorganisationen vor einem gravierenden Mangel an Lebensmitteln, Medikamenten und Blut, was die humanitäre Krise verschärft, und die Familien der Geiseln fordern einen Stopp der Militäroperationen, aber Israel besteht darauf, dass die Offensive fortgesetzt wird, wenn die Hamas nicht entwaffnet. Trotz Flugblättern, die zur Evakuierung in den Süden aufrufen, sind die Bedingungen dort nach wie vor prekär und Zehntausende befinden sich in katastrophalen Situationen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!