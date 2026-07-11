Gay-Kreuzfahrt sowohl in der Türkei als auch in Ägypten abgelehnt

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The Scarlet Lady sorgt in letzter Zeit an mehreren Orten für Schlagzeilen. Es handelt sich um ein schwules Kreuzfahrtschiff, das Anfang dieser Woche in einem türkischen Hafen anlegen sollte, aber gesagt wurde, es sei wegen "Gruppen, die für Verhaltensweisen bekannt sind, die nicht mit der Struktur unserer Gesellschaft und unseren moralischen Werten übereinstimmen", nicht willkommen sei.

Dies veranlasste den Veranstalter, Atlantis Events, ein neues Ziel zu suchen und Kurs nach Alexandria, Ägypten, zu setzen. Aber... die schwule Kreuzfahrt war dort ebenfalls nicht willkommen, und das Unternehmen schrieb in einer Stellungnahme (über The Guardian):

"Bitte wissen Sie, dass sowohl das Atlantis- als auch das Virgin Voyages-Team unermüdlich daran gearbeitet haben, diesen Einsatz in Alexandria möglich zu machen. Diese Nachricht kam für uns alle überraschend, und wir sind genauso enttäuscht wie Sie."

Dies ist natürlich ein großer Rückschlag, da die Menschen darauf gerechnet hatten, Ägyptens mächtige Attraktionen zu erleben, und der Organisator äußert Bedauern und weist darauf hin, dass dies ein Zeichen dafür sei, dass LGBTQ-Rechte derzeit rückläufig sind. Das Schiff wird nun stattdessen nach Kreta fahren, und was danach passiert, bleibt abzuwarten.