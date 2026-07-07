Gauff schafft ein Comeback gegen Pegula in Wimbledon; Sünder stürmt durch und besiegt Struff

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Coco Gauff und Jannik Sinner sind die ersten Wimbledon-Halbfinalistinnen, nachdem sie am Dienstag die ersten Spiele abgeschlossen hatten. Wie erwartet ließ Sinner Jan-Lennard Struff keine Chance und besiegte ihn mit 7:5, 7:6(4), 6:3 (der Deutsche hat inzwischen alle vier Spiele gegen den Weltranglistenersten verloren) und wartet nun darauf, dass sein Halbfinalrivale, Novak Djokovic oder Felix Auger-Aliassime, später am Dienstag entschieden wird.

Im Dameneinzel vollendete Coco Gauff ein Comeback nach einem Satzrückstand, besiegte Jessica Pegula mit 6:4, 3:6, 3:6 und erreichte das Wimbledon-Halbfinale in der Hoffnung, nach Roland Garros 2023 und US Open 2025 einen dritten Grand Slam zu gewinnen. Sie hat bereits ihr bestes Ergebnis aller Zeiten beim Grand Slam auf Gras erzielt.

Ihre nächste Rivalin wird Naomi Osaka sein, die Aryna Sabalenka oder Kaolina Muchova überraschte, die aus dem am Dienstag stattfindenden Match entschieden wurde. Morgen wird die andere Seite des Brackets gespielt: Elise Mertens gegen Linda Nosková und Marta Kostyuk gegen Jasmine Paolini.