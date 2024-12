Gasperini, Trainer von Atalanta, war trotz der Niederlage gegen Real Madrid "zu 99,9 glücklich": "Es war eine Hommage an den Fußball"

HQ

Gian Piero Gasperini, seit 2016 Trainer von Atalanta, spielt bisher eine beeindruckende Saison, ist Tabellenführer in der italienischen Serie A und eine der besseren Mannschaften bei Champions League, nachdem er nur ein Spiel verloren hat... Gestern gegen Real Madrid, trainiert von seinem italienischen Landsmann Carlo Ancelotti.

Unter Gasperini hat sich Atalanta vom drohenden Abstieg in die Serie B zu einem der stärksten Fußballvereine Italiens entwickelt. Und trotz der gestrigen 2:3-Heimniederlage war Gasperini optimistisch. Er war sogar gefesselt, nachdem er das gesehen hatte, was er als "Hommage an den Fußball" bezeichnete.

In der Pressemitteilung nach dem Spiel sagte Gasperini, dass er mit 99,9 % zufrieden sei, aber der Meinung war, dass ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen wäre. "Wir haben es verdient. Aber wenn wir es verlieren, werden wir uns verbessern."

"Ich freue mich für meine Jungs, es war ein tolles Spiel. Sie gratulieren mir, aber es ist für die Spieler. Sie haben ein hervorragendes Spiel gemacht."

Gasperini betont, dass sie sich von diesem zweiten Tor erholt und "Madrid gezwungen haben, nach ihren Regeln zu spielen", sagte er in der Pressekonferenz, die von As transkribiert wurde.

"Um ein gutes Spiel zu machen, müssen beide Mannschaften gut sein, und heute haben beide Mannschaften gut gespielt. Niemand scheute Mühen, niemand verschwendete Zeit. Es war eine Hommage an den schönsten Sport der Welt, ohne zu versuchen, gelbe Karten von ihren Rivalen zu bekommen oder Elfmeter vorzutäuschen, im Gegensatz zu anderen Spielen. Alle liebten es, die Leute zu Hause, die Leute im Fernsehen. Man muss den Spielern dazu gratulieren."