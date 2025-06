Gary Oldman zum Ritter geschlagen für die Ehrungen zum Königstag

HQ

Jedes Jahr, passend zum Geburtstag des regierenden Monarchen des Vereinigten Königreichs, erhalten eine Reihe von Personen besondere Ehrungen für ihre Bemühungen in dem Bereich, in dem sie tätig sind. Kürzlich haben wir Ihnen alles über den Fußballer David Beckham erzählt, der Teil der diesjährigen Liste ist, wobei die sportliche Persönlichkeit durch den Ritterschlag zum Sir werden wird, aber er ist nicht die einzige sehr prominente Persönlichkeit, die in diesem Jahr diese Behandlung erhält.

Gary Oldman, der in letzter Zeit vielleicht am besten für seine Rolle als Sirius Black in Harry Potter und Jackson Lamb in Slow Horses bekannt war, wird ebenfalls geehrt und soll Sir werden. Oldmans Ritterschlag wird für "Verdienste um das Drama" verliehen und er ist der einzige Schauspieler, der bei den diesjährigen Ehrungen zum Sir ernannt werden soll.

In diesem Jahr gibt es eine Reihe weiterer Ehrungen, mit über 1.200 Personen auf der Ehrenliste. Nur 14 von ihnen werden zum Ritter geschlagen, was zeigt, wie selten es ist, dass Leute als Sir bezeichnet werden.

Was die Frage betrifft, wer neben Oldman und Beckham noch eine Ehre erhält, so wird Roger Daltrey, der Frontmann von The Who, ebenfalls zum Ritter geschlagen, während der Olympionike Alistair Brownlee, die Darts-Sensationen Luke Littler und Luke Humphries, der Bildhauer Anthony Gormley und viele mehr in diesem Jahr den Cut geschafft haben.

