Gary Oldman: "Harry Potter und Batman haben mich gerettet"

Während eines Interviews in der Drew Barrymore Show erzählte der Schauspieler Gary Oldman, wie schwierig es für ihn war, das Familienleben mit der Arbeit als Schauspieler in Einklang zu bringen.

Er erzählt, wie eine Scheidung und das Sorgerecht für seine Kinder dazu führten, dass er wegen des Ortes, an dem die Produktionen stattfanden, viel Arbeit ablehnen musste: "Mit 42 Jahren wachte ich geschieden auf und hatte das Sorgerecht für diese Jungs. Das war an sich... Das war schwierig, denn es gab eine Verschiebung in der Branche, wo viele Produktionen in Ungarn, Budapest, Prag, Australien, all diesen Orten stattfanden. Also lehnte ich eine Menge Arbeit ab."

Glücklicherweise ergab sich dann die Möglichkeit, an zwei Filmreihen teilzunehmen, die es ihm ermöglichten, weiter zu arbeiten und so viel wie möglich mit den Kindern zu verbringen: "Gott sei Dank gibt es Harry Potter. Gott sei Dank gibt es Harry Potter. Ich sage euch, die beiden: Batman und Harry Potter, wirklich, sie haben mich gerettet, weil es bedeutete, dass ich die geringste Menge an Arbeit für das meiste Geld erledigen konnte und dann zu Hause bei den Kindern sein konnte."