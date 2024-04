Garry's Mod entfernt Nintendo-Inhalte aus fast 20 Jahren

Wenn du ein aktiver Garry's Mod -Benutzer bist, ist dir vielleicht aufgefallen, dass bestimmte Workshop-Gegenstände, die Nintendo-Charaktere, -Gegenstände und mehr enthalten, derzeit aus dem Spiel entfernt werden. Dies ist auf eine Takedown-Anfrage zurückzuführen, die die Entwickler hinter Garry's Mod erhalten haben.

"Einigen von euch ist vielleicht aufgefallen, dass bestimmte Nintendo-Workshop-Gegenstände kürzlich entfernt wurden. Das ist kein Fehler, die Takedowns kamen von Nintendo", heißt es in einem Beitrag auf Steam. "Ehrlich gesagt, das ist fair genug. Dies sind Nintendos Inhalte und was sie erlauben und was nicht, ist ihnen überlassen. Sie wollen nicht, dass du mit diesem Zeug in Garry's Mod spielst - das ist ihre Entscheidung, wir müssen das respektieren und so viel wie möglich entfernen."

"Dies ist ein fortlaufender Prozess, da wir 20 Jahre an Uploads durchlaufen müssen. Wenn du uns helfen willst, indem du deine Nintendo-bezogenen Uploads löschst und sie nie wieder hochlädst, würde uns das sehr helfen", heißt es in dem Beitrag weiter. Es scheint, als ob sich die Macher nicht allzu sehr darum kümmern, dass Nintendo die unzähligen Projekte abbaut, an denen die Leute in der Vergangenheit gearbeitet haben, aber am Ende des Tages ist es Nintendos geistiges Eigentum, mit dem man machen kann, was es will.

Garry's Mod gibt es seit 2006. Für das Spiel, das die Leute dazu inspiriert hat, ihre eigenen seltsamen und wunderbaren Kreationen zu kreieren, wurden seit der Veröffentlichung Tausende und Abertausende von Workshop-Artikeln dafür hergestellt, von Spielen innerhalb des Spiels wie Prop Hunt bis hin zur Portierung von Waffen, Charakteren und Skins von Hunderten von verschiedenen IPs. Für Entwickler von Garry's Mod Gegenständen besteht wahrscheinlich die Sorge, dass andere Publisher dem Beispiel von Nintendo folgen könnten, aber wenn man bedenkt, dass das Spiel nicht mehr annähernd auf dem Höhepunkt seiner Popularität ist, könnte es unbemerkt bleiben.