Garfield taucht im neuen The Garfield Movie Trailer in das Leben des Verbrechens ein

Während viele von euch wahrscheinlich immer noch in Dune: Part Two -Stimmung sind, nachdem Denis Villenueves neuestes Action-Epos in die Kinos gekommen ist und die Welt im Sturm erobert hat, möchte Sony Pictures alle an einen seiner größten Filme erinnern, die für dieses Jahr geplant sind.

Ein neuer Trailer für The Garfield Movie hat sein Debüt gegeben und in diesem neuen Trailer sehen wir, wie Chris Pratts Lasagne liebende, Montag hassende Katze sich mit Odie und seinem Vater Vic (gesprochen von Samuel L. Jackson) zusammentut, um einen Zug auszurauben und alle möglichen anderen verrückten Späße und Ausflüge zu unternehmen.

Den neuen Trailer zum Film könnt ihr euch unten ansehen, bevor er am 24. Mai 2024 in die Kinos kommt.