Garfield Kart 2 - All You Can Drift ist offiziell und wird diesen September veröffentlicht

Vor kurzem haben wir über eine australische Bewertung für eine mögliche Fortsetzung von Garfield Kart berichtet. Jetzt haben wir eine offizielle Bestätigung für die Existenz des Spiels in Form eines neuen Teaser-Trailers.

Wie wir vermutet haben, lautet der Titel des Spiels Garfield Kart 2 - All You Can Drift. Das Spiel erscheint außerdem am 10. September für Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch und PC über den Epic Games Store und Steam. Wir wissen noch nicht, ob das Spiel eine eigene Switch 2-Version haben wird, aber es scheint auch perfekt für diese Plattform geeignet zu sein.

Im Teaser-Trailer haben wir leider kein Gameplay zu sehen bekommen. Nur ein CGI-Garfield, der sich darauf vorbereitet, die Straßen wieder einmal aufzureißen. Da jedoch noch viel Zeit bis zur Veröffentlichung verbleibt, wird es für Entwickler Eden Games und Publisher Microids eine ganze Reihe von Möglichkeiten geben, mehr von diesem neuen Rennspiel zu zeigen.