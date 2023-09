Gareth Edwards über Rogue One: Ich bin im Hamsterrad Hollywood stecken geblieben

Seit er beim besten Star Wars-Film von Disney (Rogue One) Regie geführt hat, war Godzilla-Gareth mucksmäuschenstill, bis er mit dem Trailer für die kommende Sci-Fi-Dystopie The Creator auftauchte, die sich mit KI als Thema und potenzieller Bedrohung befasst. Während der Pressetour zu diesem Film hat Gareth nun zum ersten Mal offen darüber gesprochen, warum er sich nach seinen Erfahrungen mit Disney und Star Wars für eine jahrelange Pause vom Filmemachen entschieden hat.

"Ich musste runter aus dem Karussell, weißt du, was ich meine? In Hollywood kann man im Hamsterrad stecken bleiben, oder welche Analogie auch immer man verwenden möchte. Ich wollte einfach nur aussteigen und eine Pause einlegen, um mir etwas Zeit zu nehmen, um über die nächste Sache nachzudenken.

"Ich durfte mit Monsters einen Science-Fiction-Film mit sehr geringem Budget drehen, und mir wurde klar, dass es einige ernsthafte Vorteile hat, kein Geld zu haben. Es war eine Art Schock, so viel Geld zu haben, wie man sich nur wünschen kann, und trotzdem begrenzt zu sein. Ich hatte das Gefühl, wenn ich irgendwie diesen großen Sack voll Geld bekommen und ihn in die Vergangenheit zurückschicken könnte, als ich Monsters machte, wären die Möglichkeiten unendlich gewesen. Und so versuchte ich auf eine seltsame Art und Weise, diese Art von Szenario wieder zu finden. Der Entstehungsprozess des Films hat mich genauso interessiert wie die Idee."

