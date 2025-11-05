Gareth Bale enttäuscht über "mangelnde Qualität" von Mbappé und Vinícius gegen Liverpool, "vielleicht braucht man eine '9'"

HQ

Gareth Bale, ehemalige Legende von Real Madrid, war enttäuscht vom Spiel gegen Liverpool, wo sein ehemaliges Team in der Champions League mit 0:1 verlor. Während Real Madrid im letzten Drittel des Spiels auf das Tor drängte, beklagte er nach dem Tor von Mac Allister, dass Mbappé und Vinícius "keine Magie vollbracht haben. Es war enttäuschend, dass im letzten Drittel nicht die Qualität da war, die man von Real Madrid erwartet."

Bale, der bei CBS Golazo zu Gast war, schlug eine Lösung vor: einen Mittelstürmer, eine "Nummer neun", die im Strafraum wachsam sein sollte. "Manchmal muss man den Verteidiger testen. Sie waren deutlich schneller als jeder andere Spieler auf dem Feld. Vielleicht tun sie das auch nicht, weil sonst niemand im Strafraum auf die Flanken wartet. Vielleicht brauchen Sie eine '9'", sagte er.

Bale deutete schließlich an, dass die schwierigste Situation für den Trainer darin bestehe, "die Egos zu managen". "Ich denke, jeder weiß, dass es bei Real Madrid manchmal mehr um das Management der Spieler geht als nur um die Taktik. Ich bin mir sicher, dass Xabi das weiß, da er viel Erfahrung als Spieler und jetzt auch als Trainer hat", sagte er über Xabi Alonso, den er in der Saison 2013/14 in der Kabine teilte.