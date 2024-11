Garena Free Fire wurde für den Esports World Cup bestätigt

HQ

Die Esports World Cup hat bereits damit begonnen, die verschiedenen Titel und Spiele anzukündigen, die auf ihrer Veranstaltung 2025 vertreten sein werden. Wir wussten bereits, dass Call of Duty: Black Ops 6 vorgestellt werden würde, wobei dies dann durch die Einbeziehung von Call of Duty: Warzone 2.0 und Honor of Kings unterstützt wurde. Nun wurde auch ein viertes Spiel bestätigt.

Dieses Mal ist es Garena Free Fire, die sich den Reihen anschließt und ein Turnier beim Großereignis in Riad, Saudi-Arabien, ausrichten wird. Wir wissen noch nicht, ob dies ein Teil des Hauptwettbewerbskalenders des Spiels sein wird oder ob es ein Turnier von Drittanbietern sein wird, aber was wir wissen, ist, dass Team Falcons zweifellos anwesend sein wird und versuchen wird, den Titel zu verteidigen, den sie sich beim Event 2024 Esports World Cup Free Fire gesichert haben.