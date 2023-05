Garden Simulator bekommt einen mit Gnomen gefüllten Konsolen-Launch-Trailer

Wir haben in letzter Zeit ein paar wirklich beliebte Simulatoren bekommen, die auf dem basieren, was man nur als gewöhnliche Hausarbeit bezeichnen kann. Dazu gehören der Rasenmähsimulator aus dem Jahr 2021 und der PowerWash Simulator aus dem letzten Jahr.

Garden Simulator ist ein weiteres Paradebeispiel dafür und wurde ebenfalls 2022 veröffentlicht, aber nur für den PC, was bedeutet, dass viele Leute nie die Chance hatten, es auszuprobieren. Es hat sehr positive Nutzerbewertungen auf Steam (wir hatten noch nicht die Gelegenheit, es zu spielen), und jetzt wurde es auch für die Konsolen veröffentlicht, sodass mehr Spieler am Spaß am digitalen Gärtnern teilnehmen können.

Es ist für alle gängigen Formate verfügbar, also Playstation, Switch und Xbox. Sie können sich den Konsolen-Launch-Trailer unten ansehen, der - wie angesichts des Themas zu erwarten - mit Gnomen gefüllt ist.