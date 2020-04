Gar nicht so schwammiger Termin für Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Vor ungefähr einem Jahr haben wir erfahren, dass Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom ein Remake erhalten wird. Das Original wurde 2003 ursprünglich veröffentlicht und nun haben wir den Termin für das Videospiel-Comeback erhalten. Die neue Rehydrated-Version wird am 23. Juni veröffentlicht, wie ein Gameplay-Trailer bestätigt. Im Sommer erhalten Fans des lustigen Schwamms also die doppelte Dosis Unterwasser-Wahnsinn, da im August der Spongebob-Film Spongebob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung Premiere feiert. In Anbetracht der Corona-Pandemie müssen wir allerdings sehen, ob Letzteres wirklich passieren wird. Werft einen Blick in den neuen Trailer und erfreut euch an den bekannten Gesichtern, Bosskämpfen und etwas Gameplay.

