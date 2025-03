Ganginho erhält auch eine Sperre von PGL-Veranstaltungen wegen Counter-Strike 2 Korruption und Wettverstößen

HQ

Letzte Woche gab der Esports Integrity Commission (ESIC) bekannt, dass Ilya "Ganginho" Chernychenko für die nächsten drei Jahre gesperrt wird und in Zukunft nicht mehr an kompetitiven Spielen teilnehmen kann, da eine Untersuchung ergeben hat, dass der Spieler gegen Korruptions- und Glücksspielbeschränkungen verstoßen hat.

Diese Entscheidung führte dazu, dass Ganginho bis Dezember 2027 von allen mit der ESIC verbundenen Veranstaltungen ausgeschlossen wurde und ihm die Teilnahme in irgendeiner Funktion untersagt wurde, sei es als Spieler, Trainer, Manager, Sender und so weiter.

Jetzt bezieht auch die PGL Stellung gegen den Spieler und sperrt ihn auch von ihren Turnieren. Die PGL erklärt: "Counter-Strike 2 Spieler Ilya "Ganginho" Chernychenko ist wegen Korruption und Wettverstößen von allen PGL-Turnieren ausgeschlossen."

Es gibt keine Erwähnung eines Zeitplans für dieses Verbot, was darauf hindeutet, dass es sich im Gegensatz zur Entscheidung der ESIC um ein dauerhaftes Verbot handeln könnte. Ganginho ist kein bekannter Name und dafür bekannt, dass er in den B- und C-Stufen des kompetitiven Counter-Strike 2 antritt. Es ist unwahrscheinlich, dass er nach dieser großen Tortur in Zukunft viele Rollen im Esport bekommen wird.