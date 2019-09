Gang Beasts im Dezember physisch in der Hand halten

Skybound Games und Entwickler Boneloaf haben sich zusammengetan, um den Fans des ulkigen Brawlers Gang Beasts etwas ganz Besonderes zu bieten. In Europa erscheint am 6. Dezember eine physische Verkaufsversion des Games auf PS4 und Xbox One, 30 Euro kostet der Titel hierzulande. Im Spiel kämpfen Knetmännchen gegeneinander und versuchen, sich gegenseitig aus der Arena zu werfen. Im aktuellen Trailer präsentiert sich Gang Beasts im gewohnten Chaos - das ist ein gemütlicher und leicht verdaulicher Spaß für Zwischendurch

You watching Werben