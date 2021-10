Gang Beasts auf Nintendo Switch kurzfristig um ein paar Tage verschoben

HQ

Es ist erst wenige Tage her, dass uns Boneloaf auf die bevorstehende Veröffentlichung der Nintendo-Switch-Version von Gang Beasts hingewiesen hat, doch wenige Stunden vor dem Start des Partyspiels auf der Hybridplattform informieren uns die Entwickler über eine Terminverschiebung in letzter Minute. Statt wie geplant am 7. Oktober zu erscheinen, wird es nun der 12. Oktober sein. Ein Grund wird nicht genannt, deshalb vermuten wir, dass Nintendo in der Qualitätskontrolle einen kleinen Fehler entdeckt hat, den das Team nun schleunigst ausbügeln muss.