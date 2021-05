Gaming-Futter für das Pfingstwochenende 2021

You're watching Werben

Das lange Pfingstwochenende ist eine gute Gelegenheit, um ein paar Videospiele zu spielen. Im Epic Games Store wird gerade das Basketballspiel NBA 2K21 an PC-Spieler verschenkt (außerdem findet dort eine neue Rabattschlacht statt - passt also auf euer Geld auf). Auf der Xbox können Abonnenten von "Xbox Live Gold" F1 2020 und Gears 5 zocken. Ihr könnt bis zum Montagmorgen (um 09:00 Uhr) auf diese beiden Spiele zugreifen, ohne sie bezahlen zu müssen. Und schließlich wäre da noch Sony, die ein Online-Multiplayer-Wochenende veranstalten. Samstag und Sonntag müsst ihr für den Zugriff auf Online-Funktionen nicht zahlen, deshalb dürft ihr all eure Multiplayer-Spiele spielen, selbst wenn ihr kein PS+-Mitglied seid.

Quelle: Microsoft, Epic Games und Sony.