Gaming-PC rettet Berichten zufolge das Leben eines Menschen, indem er die Kugel ablenkt

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Man kann nicht jeden Tag sagen, ein Gaming-Computer habe einem das Leben gerettet, aber für einen Reddit-Nutzer scheint genau das passiert zu sein.

Berichten zufolge wachte der Mann mitten in der Nacht durch einen lauten Knall auf und fand sich mit Splittern bedeckt. Kurz darauf stürmte seine Nachbarin verängstigt und weinend herein und erklärte, dass versehentlich ein Schuss aus ihrer Wohnung abgegeben worden sei. Die besagte Kugel ging direkt durch die Wand und in sein Schlafzimmer.

Der Mann hatte jedoch einen Schutzengel. Direkt in der Schusslinie stand sein Gaming-Computer, der laut Polizei die Flugbahn der Kugel ablenkte. Laut Ermittlern wäre der Mann höchstwahrscheinlich im Schlaf getroffen worden, wenn der Computer nicht da gewesen wäre.

In einem Beitrag auf Reddit teilte der Mann Fotos vom Vorfall, darunter seinen kaputten Computer, das Einschussloch und die am Tatort gefundene Kugel. Niemand wurde verletzt, und laut dem Mann hat der Nachbar angeboten, den Computer zu ersetzen.