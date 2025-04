Gaming-Momente, die uns schockiert haben: Teil 3

HQ

Metal Gear Solid 2 - Schalte deine Konsole aus!

Die Fortsetzung von Metal Gear Solid war an sich schon ein Schock, als enthüllt wurde, dass Raiden die Hauptfigur im Spiel ist, aber der Moment, in dem das Spiel anfing, sich seiner selbst bewusst zu werden und die vierte Wand zu durchbrechen, war etwas weiter. Es war ungefähr zu dem Zeitpunkt, als der Colonel anfing zu schwafeln, dessen Form in einen Schädel verwandelte und den Spieler bat, seine Spielkonsole für einen Moment auszuschalten, als ich erstarrte. In kaltem Schweiß gehorchte ich der künstlichen Intelligenz... Es ist erwähnenswert, dass ich in der Nacht, in der ich dies erlebte, krank war, so dass dies meinen Fieberträumen überhaupt nicht geholfen hat. Es gab viel zu viele verschwörerische Informationen, als dass mein krankes Gehirn hätte verarbeiten können, und der Schock ließ nicht nach, bis ich am nächsten Morgen ausgeruhter aufwachte. Metal Gear Solid 2 bietet einige hirnschmelzende Wendungen, aber dies war etwas, an das ich mich für immer als einen meiner größten Schockmomente in einem Videospiel erinnern werde.

Mass Effect 2 - Die Eröffnungssequenz

Ich war so aufgeregt, ME2 zu spielen, als es für die PS3 veröffentlicht wurde. Da das erste Spiel ein Xbox-Exklusivspiel war, spielte ich es auf meinem beschissenen Laptop und meldete mich am Tag der Veröffentlichung des zweiten krank, um es den ganzen Tag zu spielen. Es war so magisch, die Normandy in den ersten zwei Minuten wieder zu sehen, in der Erwartung, meine alte Crew wiederzusehen, um zu neuen Abenteuern aufzubrechen... Nur um mir das Herz bis zum Hals zu schlagen, als die Collectors das Schiff zerstörte und Shepard tötete, der dann davonschwebte und in einem nahegelegenen Gravitationsfeld zu verglühen begann. Ich traute meinen Augen nicht und dachte für einen Moment, dass ich nicht mehr als Shepard spielen würde. Sprechen wir über eine Eröffnungsszene! Die Selbstmordmission des Spiels ist eine andere Sache, aber das Schockierendste daran war, dass ich es geschafft habe, alle meine Crewmitglieder beim ersten Versuch zu retten. Sonst hätte diese Platzierung wahrscheinlich anders ausgesehen.

Bloodborne - Von einem Räuber entführt

Horrorspiele sind schön und gut, aber einer der schockierendsten Momente fand in FromSoftwares vielleicht bestem Titel von allen statt: Bloodborne. In diesen Spielen sollte man sich daran erinnern, dass die Feinde wieder zum Leben erwachen, sobald man ein Lagerfeuer aktiviert, und sobald man einige der Levels etwa fünfzig Mal gespielt hat, wird alles zu einer kalkulierten Routine, bei der man die Verhaltensmuster der Feinde gelernt hat. Wie auch immer, während einer meiner üblichen Runden beschloss ich, um eine Kirchenecke zu gehen, um ein paar Monsterkrähen zu töten. Aber es warteten keine Krähen um die Ecke; Stattdessen sprang eine drei Meter große Kreatur heraus, die in Lumpen gehüllt war und einen großen Leichensack trug. Ich war so überrascht von der plötzlichen Veränderung, dass ich sofort getötet wurde, und es wurde nicht besser, als mein Charakter in einem unheimlichen Gefängnis in einer scheinbar parallelen Welt aufwachte, die sich nicht wie erwartet verhielt. Ich war für ein paar Minuten erschrocken und dieses Entführungsszenario war nur der Anfang des anhaltenden quälenden kosmischen Horrors des Spiels.

Shadow of the Colossus - Agro stürzt in den "Tod"

Zu sehen, wie dein Pferd in Team Ico s wunderbarem Spiel starb, fühlte sich an wie ein Flashback zu dieser traumatischen Szene in Neverending Story - ein Moment, den ich mir geschworen hatte, nie wieder zu erleben. Ja, wir wissen jetzt, dass das treue Pferd Agro den Sturz in Shadow of the Colossus überlebt, und es gibt weitaus traumatischere Todesszenen in der Welt der Videospiele, aber als es passierte, war dies einer dieser Spielmomente, in denen alles auf den Kopf gestellt wurde. Es ist ein einfacher Trick, um dem Spieler das einzige Gefühl zu nehmen, dass er nicht ganz allein auf der Welt war und dass er bis zum Schluss einen Gefährten hatte - bis Agro gegen den Endgegner des Spiels in den "Tod" stürzt. Das war geradezu niederschmetternd und meistens einfach nur gemein, denn ich erinnere mich, dass der Schock so groß war, dass ich es nicht wirklich für lohnenswert hielt, das Spiel zu beenden. Ich war so irrational verärgert, dass ich das Spiel für ein paar Tage auf Eis legte, um mich von den bösen Streichen der Entwickler zu erholen - und das Ende, in dem man in einen Dämon verwandelt wurde, milderte den Schlag auch nicht.

Doki Doki Literature Club - Halten Sie durch!

Es ist nicht ungewöhnlich, durch Visual Novel-Setups Anstoß zu erregen, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand mit der Dunkelheit gerechnet hat, die den Spieler lähmt, als sich herausstellte, dass Doki Doki Literature Club keine niedliche Slice-of-Life-Fahrt war. Ohne es uns selbst zu verderben, saßen ein Freund und ich zusammen und spielten es zum Spaß durch, um herauszufinden, warum dieser scheinbar fade Titel so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Als wir die Szene erreichten, in der sich eine der Figuren erhängte, starb die lustige Stimmung für mich und meine Freundin. Ich lachte, weil es wirklich keine andere Möglichkeit gab, zu reagieren. Wir wussten, dass es eine seltsame Wendung in der ganzen Sache gab, da es Hinweise auf etwas Seltsames hinter den Kulissen gab, aber dieser Moment tötete ein wenig den Spaß an diesem Abend. Natürlich ist auch der Rest des Spiels eine Zurschaustellung von effektivem Horror, etwa wenn der Antagonist die Maus des Spielers berührt, aber das Hängen bleibt einer dieser Spielmomente, die sich in unsere Netzhaut eingebrannt haben und noch eine ganze Weile so sein werden...